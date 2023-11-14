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Романцев о встречах с Ельциным и Путиным: «Нормальные мужики. Наши президенты – самые обычные люди. Если бы со всех сторон на них не давили…»

Романцев о встречах с Ельциным и Путиным: «Нормальные мужики. Наши президенты – самые обычные люди. Если бы со всех сторон на них не давили…»

– У вас несколько фотографий с Ельциным, он ходил на матчи. Помните первую встречу? – Ельцин кому-то хороший, кому-то плохой, но человек удивительный.

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