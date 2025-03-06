Россияне снова заинтересовались дубайским шоколадом

Прямо сейчас в России наблюдается вторая волна роста интереса к дубайскому шоколаду — его поиск на картах городов России за последние два месяца вырос на 20%, и почти добрался до первого пика, который был в октябре 2024 года.
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