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Россияне снова заинтересовались дубайским шоколадом

Россияне снова заинтересовались дубайским шоколадом

Прямо сейчас в России наблюдается вторая волна роста интереса к дубайскому шоколаду — его поиск на картах городов России за последние два месяца вырос на 20%, и почти добрался до первого пика, который был в октябре 2024 года.

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