Раньше, чем ожидалось: стало известно, когда Хейли Бибер родит Джастину первенца

Певец и его жена уже придумали имя для своего малыша. Хейли Бибер успешно скрывала беременность при помощи свободной одежды LEGION-MEDIAВслед за ошарашившей фанатов Джастина Биберановостью о том, жена певца беременна, последовал новый сюрприз.