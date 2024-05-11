Раньше, чем ожидалось: стало известно, когда Хейли Бибер родит Джастину первенца

Певец и его жена уже придумали имя для своего малыша. Хейли Бибер успешно скрывала беременность при помощи свободной одежды LEGION-MEDIAВслед за ошарашившей фанатов Джастина Биберановостью о том, жена певца беременна, последовал новый сюрприз.
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