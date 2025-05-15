«Альтернатива для Германии» требует немедленного прекращения поставок вооружений Украине и включения РФ в общеевропейский мирный порядок

Оппозиционная политическая сила «Альтернатива для Германии» («АдГ») заявила о необходимости немедленного прекращения поставок вооружений в зоны боевых действий на Украине, а также включения России в общеевропейский мирный порядок.
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