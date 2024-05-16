ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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На Украине всё стабильно — пляски на крови...

На Украине всё стабильно — пляски на крови...

ОНИ перешли к открытому террору.   Тезисно  о    покушении  на  премьер-министра  Словакии  Роберта  Фицо.

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