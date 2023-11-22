Малашко: в подконтрольной ВСУ части Запорожской области нашли похищенную помощь

Во вторник назначенный украинскими властями "главой областной администрации" Юрий Малашко, сообщил, что около 200 тонн гуманитарной помощи, ранее похищенной , были обнаружены в подконтрольной Киеву части Запорожской области.
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