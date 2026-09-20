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Царьград

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Нападение НАТО на Россию? На границе очень странно и тревожно: Русские совершили невозможное. Молниеносный удар – и победа спустя 9 км

Нападение НАТО на Россию? На границе очень странно и тревожно: Русские совершили невозможное. Молниеносный удар – и победа спустя 9 км

Русские части расширяют зону контроля сразу на двух направлениях: в одном районе сжимается окружение, в другом после занятия крупного села открывается перспектива выхода к ключевой трассе.

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