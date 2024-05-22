Подробная инструкция, как провести три незабываемых дня в Архангельске»

Ветряные мельницы, Пур-Наволок, Чумба, телефон-автомат и северное меню: куда сходить, что смотреть и чем заняться на выходных в Архангельске? Архангельск — город с суровым северным характером, добрыми людьми, интересной историей и вкусной поморской кухней.