"Не допустить трагедий". Каким будет паводок в Алтайском крае в 2025 году

Для устранения последствий паводка у края есть 6 тысяч человек и 1,3 тысячи единиц техники 100 населённых пунктов, в которых проживет 278 тысяч человек, может может подтопить в результате первой волны паводка в 2025 году в Алтайском крае.
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