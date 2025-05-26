Тепло, еще теплее: будет ли профит от таяния льдов в Арктике

По новым расчетам ученых, при применении адаптационных мер к изменению климата на Российском Севере совокупный эффект для разных отраслей превысит 1 трлн рублейИТАР-ТАСС/ ПРЕСС-СЛУЖБА ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА Одно из положительных следствий глобального потепления для России - увеличение продолжительности навига ции по Северному морскому пути без ледового покрытия в результате быстрого сокращения площади арктических льдовчитайте на monocle.