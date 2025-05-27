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Известная модель показала результат новой пластики крупным планом

Известная модель показала результат новой пластики крупным планом

Известная американская модель Крисси Тейген показала результат новой пластики крупным планом. Соответствующее сторис появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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