Путин рискует сжечь «золотой мост» Трампа для возобновления отношений — СМИ

Президент РФ Владимир Путин не меняет свой политический курс и близок к тому, чтобы сжечь «золотой мост», который выстроил президент США Дональд Трамп для восстановления отношений, заявил неназванный представитель американской администрации 27 мая газете Politico.
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