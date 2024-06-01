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Царьград

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Пермский общественный транспорт переходит на летнее расписание с увеличением дачных рейсов

Пермский общественный транспорт переходит на летнее расписание с увеличением дачных рейсов

Контролеры будут осуществлять проверку состояния кондиционеров в летний период.С началом июня в Перми вступает в силу летнее расписание городского транспорта, которое принесет изменения в распорядок движения автобусов и трамваев.

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