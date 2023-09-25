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Легкоатлетка Клишина призвала соглашаться с условиями МОК и ехать на ОИ-2024

Легкоатлетка Клишина призвала соглашаться с условиями МОК и ехать на ОИ-2024

Чемпионка Европы по прыжкам в длину Дарья Клишина в интервью "Чемпионату" заявила, что российским спортсменам необходимо соглашаться на те условия, которые предложит Международный олимпийский комитет (МОК) для участия в Играх 2024 года в Париже.

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