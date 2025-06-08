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Захарова усомнилась в личном решении Зеленского не забирать тела солдат ВСУ

Захарова усомнилась в личном решении Зеленского не забирать тела солдат ВСУ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила сомнение, что украинский лидер Владимир Зеленский самостоятельно принял решение отказаться забирать тела погибших солдат ВСУ.

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