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Культурология.рф

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История и археология: Когда Мэри Мейер была убита, никто не знал о ее романе с Джоном Кеннеди и о секретной работе ее бывшего мужа в ЦРУ

История и археология: Когда Мэри Мейер была убита, никто не знал о ее романе с Джоном Кеннеди и о секретной работе ее бывшего мужа в ЦРУ

В один из прохладных октябрьских дней 1964 года американская художница Мэри Пинчот Мейер совершала свою обычную послеобеденную прогулку вдоль канала Чесапик-Огайо в Джорджтауне - историческом районе Вашингтона.

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