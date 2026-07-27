История и археология: Когда Мэри Мейер была убита, никто не знал о ее романе с Джоном Кеннеди и о секретной работе ее бывшего мужа в ЦРУ

В один из прохладных октябрьских дней 1964 года американская художница Мэри Пинчот Мейер совершала свою обычную послеобеденную прогулку вдоль канала Чесапик-Огайо в Джорджтауне - историческом районе Вашингтона.
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