Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 743 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Золотарев
    Всё, от чего хоть немного воняет бандеровщиной, д.б. стёрто с лица земли!!Порт Одессы раску...
  • Олег Самойлов
    Ты заметил, КТО выдает самые мудрые советы? Вот бы этих советчиков в те края направить! Результат бы СРАЗУ мы все уви...Порт Одессы раску...
  • Олег Самойлов
    А ей понимать НЕЧЕМ! Только межножьем!Порт Одессы раску...

«Ждем!»: возможная ликвидация Зеленского воодушевила украинцев

«Ждем!»: возможная ликвидация Зеленского воодушевила украинцев

Издание The Economist выпустило материал о том, что следующие три месяца - до инаугурации Трампа - будут ужасными.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Strannik Mr
Пошёл в сортир, сел и, провалился, буль- буль...!
Ответить
7 час.
Семен Демин
Зеленский нужен России т.к. он запретил переговоры. Нам это и нужно, т. к. если будут достигнуты договоренности даже на условиях Путина, то РФ достанутся всего 5 регионов Украины и ее внеблоковый статус. Остальное получит запад. Со временем внеблоковый статус отменят и вооружат Украину. Начнется новая война.
Ответить
7 час.
Морис Едроп
Странные все-таки хохлы, с чего они решили , что нам нужны переговоры и завершение СВО, ни одна из поставленных задач СВО не решена, единственное это уменьшение поголовья нацистов, ну так новые нарастут если задачи не решить и начать позорные переговоры
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх