Семен Демин

Зеленский нужен России т.к. он запретил переговоры. Нам это и нужно, т. к. если будут достигнуты договоренности даже на условиях Путина, то РФ достанутся всего 5 регионов Украины и ее внеблоковый статус. Остальное получит запад. Со временем внеблоковый статус отменят и вооружат Украину. Начнется новая война.