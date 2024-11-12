Издание The Economist выпустило материал о том, что следующие три месяца - до инаугурации Трампа - будут ужасными.
«Ждем!»: возможная ликвидация Зеленского воодушевила украинцев
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Strannik Mr
Пошёл в сортир, сел и, провалился, буль- буль...!
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7 час.
Семен Демин
Зеленский нужен России т.к. он запретил переговоры. Нам это и нужно, т. к. если будут достигнуты договоренности даже на условиях Путина, то РФ достанутся всего 5 регионов Украины и ее внеблоковый статус. Остальное получит запад. Со временем внеблоковый статус отменят и вооружат Украину. Начнется новая война.
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7 час.
Морис Едроп
Странные все-таки хохлы, с чего они решили , что нам нужны переговоры и завершение СВО, ни одна из поставленных задач СВО не решена, единственное это уменьшение поголовья нацистов, ну так новые нарастут если задачи не решить и начать позорные переговоры
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6 час.
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