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Овечкин первым из русских хоккеистов достиг 40 голов в сезоне НХЛ 2024/25

Овечкин первым из русских хоккеистов достиг 40 голов в сезоне НХЛ 2024/25

Александр Овечкин, нападающий "Вашингтон Кэпиталз", стал первым российским хоккеистом, забившим 40 голов в сезоне НХЛ 2024/25.

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