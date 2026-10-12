В Тверской области 14-летняя девочка сбежала из дома ради замужества

В Тверской области 14-летняя школьница сбежала из дома ради замужества. Об этом сообщает aif.ru.По данным издания, девочка проживает в городе Нелидово в цыганской семье.
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