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На Украине считают, что РФ откажется от части ДНР в обмен на признание границ

На Украине считают, что РФ откажется от части ДНР в обмен на признание границ В опубликованном рядом западных СМИ «мирном плане» США, по сути являющемся очередной редакцией пресловутого «духа Анкориджа», предлагается остановить боевые действия даже не после вывода ВСУ из оккупированной Украиной части Донбасса, а по текущей линии фронта.

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