Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что интерес собак к мусору связан с их пищевыми инстинктами, развитым обонянием и особенностями поведения, а не с нечистоплотностью в человеческом понимании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Дипломат Долгов: ...
- За неделю мошенни...
- Политолог Скачко:...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым