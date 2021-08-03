Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей
    8 лямов!? Не смешите. Какой украли, так из кошелька выпали.8 млн пропали при...
  • Cергей Шапорев
    Аж 8 миллионов! Смешно! Это не пропажа, это-премия…))8 млн пропали при...
  • Алла Дубинина
    Российская коррупция проникла и в Крым скоро там наконец то проявится и СБЕР...8 млн пропали при...

В Крыму и Севастополе подобрали площадки для реновации

В Крыму и Севастополе подобрали площадки для реновации

В ближайшее время в обоих субъектах будут внесены изменения в законодательство и регламенты, чтобы прибегнуть к использованию механизмов комплексного развития территорий - Марат ХуснуллинВ Крыму и Севастополе подобрали площадки для реновации.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх