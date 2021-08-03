В Крыму и Севастополе подобрали площадки для реновации

В ближайшее время в обоих субъектах будут внесены изменения в законодательство и регламенты, чтобы прибегнуть к использованию механизмов комплексного развития территорий - Марат ХуснуллинВ Крыму и Севастополе подобрали площадки для реновации.
В ближайшее время в обоих субъектах будут внесены изменения в законодательство и регламенты, чтобы прибегнуть к использованию механизмов комплексного развития территорий - Марат ХуснуллинВ Крыму и Севастополе подобрали площадки для реновации.
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