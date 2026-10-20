Метеорологи предупредили об отрицательной температуре в столице с 03:00 до 7:00 21 октября. Об этом сообщили в телеграм-канале городского хозяйства Москвы.
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