Днем 21 октября на перекрестке улиц Мытной и Екельчика в Бресте 65-летний водитель Volkswagen при левом повороте сбил 15-летнего подростка, пересекавшего регулируемый пешеходный переход на средстве персональной мобильности, после чего автомобиль врезался в дорожный знак и столкнулся с Mercedes.