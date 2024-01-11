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"Я знаю кто предаст Путина": Сатановский рассказал о том, как в политических верхах готовится предательство России

"Я знаю кто предаст Путина": Сатановский рассказал о том, как в политических верхах готовится предательство России

Интересная жизнь с Vera Star Когда стало понятно, что контрнаступ противника провалился, и Россия семимильными шагами идет к своей победе, активизировались отдельные представители политической и финансовой элиты России, которые с первых дней CBO выступают за так называемый "похабный мир".

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Комментарии
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Валерий Юмашев
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2 час.
L
Lyudmila
Не рановато ли Сатановский Россию хоронить начал? Кроме кучки зажравшихся чинуш и олигархов, существует еще народ России, которому пофиг что думает и собирается делать эта блудливая когорта, которая только ей кулак, нож или ствол покажи, она тут же с треском начинает ломиться на Запад. Только нафиг они там кому то нужны, их здесь пытаются заставить &quot;работать предателями&quot;. Но они же не совсем дураки, понимают что к чему. Однажды простой народ уже взял правление страной в свои руки, так в чем дело, можем повторить и хрен они тогда вообще чего получат. В лучшем случае пулю в лоб, в худшем сук, веревку и мыло. Люди добрые, терпеливые, но уж если доведут их до ручки, пощады не ждите и &quot;сатановские&quot; в том числе как подзуживатели.
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Betahon
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