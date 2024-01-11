"Я знаю кто предаст Путина": Сатановский рассказал о том, как в политических верхах готовится предательство России

L

Lyudmila

Не рановато ли Сатановский Россию хоронить начал? Кроме кучки зажравшихся чинуш и олигархов, существует еще народ России, которому пофиг что думает и собирается делать эта блудливая когорта, которая только ей кулак, нож или ствол покажи, она тут же с треском начинает ломиться на Запад. Только нафиг они там кому то нужны, их здесь пытаются заставить "работать предателями". Но они же не совсем дураки, понимают что к чему. Однажды простой народ уже взял правление страной в свои руки, так в чем дело, можем повторить и хрен они тогда вообще чего получат. В лучшем случае пулю в лоб, в худшем сук, веревку и мыло. Люди добрые, терпеливые, но уж если доведут их до ручки, пощады не ждите и "сатановские" в том числе как подзуживатели.