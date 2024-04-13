Сын Куклачева заявил, что его отец чувствует себя лучше

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Сын народного артиста РСФСР Юрия Куклачева, заслуженный артист России, худрук Театра кошек Куклачева Дмитрий Куклачев сообщил, что его отец чувствует себя лучше и дает советы по дальнейшему проведению шоу без его участия, чтобы оно продолжалось.