Сын Куклачева заявил, что его отец чувствует себя лучше

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Сын народного артиста РСФСР Юрия Куклачева, заслуженный артист России, худрук Театра кошек Куклачева Дмитрий Куклачев сообщил, что его отец чувствует себя лучше и дает советы по дальнейшему проведению шоу без его участия, чтобы оно продолжалось.
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