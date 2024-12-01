В России произошел массовый сбой в работе мессенджера Viber

С 1 декабря по всей России начали фиксироваться сбои в работе мессенджера Viber. Наибольшее количество жалоб поступило из Забайкальского и Красноярского краев, Республики Бурятия, а также Иркутской и Самарской областей.
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