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Байден оговорился, поблагодарив палестинцев вместо ас-Сиси за гумпомощь для Газы

Байден оговорился, поблагодарив палестинцев вместо ас-Сиси за гумпомощь для Газы

Глава Соединенных Штатов Джо Байден, выступая на совместной пресс-конференции с австралийским премьером Энтони Альбанезе, оговорился и поблагодарил палестинцев вместо египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси за гуманитарную помощь для Газы.

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