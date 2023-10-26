Байден оговорился, поблагодарив палестинцев вместо ас-Сиси за гумпомощь для Газы

Глава Соединенных Штатов Джо Байден, выступая на совместной пресс-конференции с австралийским премьером Энтони Альбанезе, оговорился и поблагодарил палестинцев вместо египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси за гуманитарную помощь для Газы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии