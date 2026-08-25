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Samsung Galaxy A54 засветился с One UI 9: Samsung готовит бета-тест

Samsung Galaxy A54 засветился с One UI 9: Samsung готовит бета-тест

Информацию обнаружил инсайдер Samsung начала внутреннее тестирование One UI 9 для Galaxy A54. На корейском тестовом сервере обнаружена первая сборка прошивки с номером A546SKSUJZZH3/A546SSKCJZZH3/A546SKSUJGZH3.

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