Причина поножовщины в краснодарской школе: одноклассники знали о ноже Татьяна СергееваВ Краснодаре произошел шокирующий инцидент в школе №94, когда восьмиклассник напал на своих одноклассников с ножом, оставив пятерых пострадавших.