Причина поножовщины в краснодарской школе: одноклассники знали о ноже Татьяна СергееваВ Краснодаре произошел шокирующий инцидент в школе №94, когда восьмиклассник напал на своих одноклассников с ножом, оставив пятерых пострадавших.
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