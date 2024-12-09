Омской семье с одним ребенком нужно копить на первый взнос по ипотеке 4,4 года, откладывая по половине суммы от свободных доходов, сообщается в результатах исследования РИА Новости.
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Омской семье с одним ребенком нужно копить на первый взнос по ипотеке 4,4 года, откладывая по половине суммы от свободных доходов, сообщается в результатах исследования РИА Новости.