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Психанула: Наташа Королева отправилась на Мальдивы вместе с сыном Архипом и невесткой Мелиссой

Психанула: Наташа Королева отправилась на Мальдивы вместе с сыном Архипом и невесткой Мелиссой

Наташа Королева отправилась вместе с сыном Архипом и Мелиссой в медовый месяц Недавно единственный сын певицы Наташи Королевой Архип женился на Мелиссе Волынкиной, которую родители жениха долго и упорно не хотели принимать в семью.

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