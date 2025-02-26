Никита Васильев: Тяжёлая ночь для юга России

Тяжёлая ночь для юга России. Силы ПВО перехватили и уничтожили 128 украинских беспилотников: 83 над территорией Краснодарского края, 30 над Крымом, 8 над акваторией Азовского моря, пять над акваторией Черного моря, по одному БПЛА над территориями Брянской и Курской областей.
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