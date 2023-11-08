САНА: Авиация Израиля совершила атаку на позиции сирийских войск

Израильская авиация нанесла удары по позициям сирийской армии, расположенным в южной части Сирии. Об этом, ссылаясь на источник в министерстве обороны страны, сообщает сирийское национальное информационное агентство САНА.
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