Павел Дуров анонсировал 10 новых функций в Telegram

Сооснователь популярного мессенджера Telegram Павел Дуров анонсировал внедрение в приложение 10 новых функций, которые тесно связаны с подарками и хештегами, а также расширением возможностей редактирования сообщений.
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