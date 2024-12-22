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TAJ: звезды из легких элементов могут долго поддерживать протопланетные диски

TAJ: звезды из легких элементов могут долго поддерживать протопланетные диски

Международная группа ученых из Европейского центра космических исследований и технологий и других научных учреждений решили 20-летнюю загадку о том, как древние звезды могут быть носителями огромных планет.

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