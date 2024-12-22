TAJ: звезды из легких элементов могут долго поддерживать протопланетные диски

Международная группа ученых из Европейского центра космических исследований и технологий и других научных учреждений решили 20-летнюю загадку о том, как древние звезды могут быть носителями огромных планет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии