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Регионы России

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В Яндекс Книгах появилась функция объяснения текста с помощью ИИ-компаньона Люмена

В Яндекс Книгах появилась функция объяснения текста с помощью ИИ-компаньона Люмена

Сервис «Яндекс Книги» внедрил новую функцию, позволяющую читателям получать объяснения непонятных фрагментов текста с помощью чат-бота «Люмен» — будущего ИИ-компаньона развлекательных сервисов Яндекса.

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