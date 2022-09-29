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ЦБ РФ выявил новую уловку банков по навязыванию страховок

ЦБ РФ выявил новую уловку банков по навязыванию страховок

Банк России выявил новую уловку банков по навязыванию страховок при дистанционном обслуживании, пишет газета «Известия», ссылаясь на замруководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг ЦБ РФ Сергея Колганова.

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