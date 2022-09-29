ЦБ РФ выявил новую уловку банков по навязыванию страховок

Банк России выявил новую уловку банков по навязыванию страховок при дистанционном обслуживании, пишет газета «Известия», ссылаясь на замруководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг ЦБ РФ Сергея Колганова.
Банк России выявил новую уловку банков по навязыванию страховок при дистанционном обслуживании, пишет газета «Известия», ссылаясь на замруководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг ЦБ РФ Сергея Колганова.
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