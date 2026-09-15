«Миллиард.Татар» предлагает читателям выбрать лучшую татарскую песню года

Портал «Миллиард.Татар» в рамках рейтинга «Татары года» объявил о голосовании в новой номинации – «Лучшая татарская эстрадная песня 2026 года».
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