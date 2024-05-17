В Нижнем Новгороде планируют провести масштабную реконструкцию спортивной инфраструктуры

В Нижнем Новгороде в 2024 году запланирована масштабная реконструкция спортивных сооружений. По данным городского департамента физической культуры и спорта, ремонтные работы пройдут на двадцати трех муниципальных спортивных объектах.
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