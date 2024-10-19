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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Создатели Witchfire о том, почему не стали использовать DRM-защиту: “Убежденных пи...

Создатели Witchfire о том, почему не стали использовать DRM-защиту: “Убежденных пи...

Создатели Witchfire о том, почему не стали использовать DRM-защиту: “Убежденных пиратов нельзя остановить”Разработчики из студии The Astronauts в своем Discord-канале рассказали о том, почему решили не защищать RPG-шутер Witchfire какими-либо средствами защиты от пиратства.

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