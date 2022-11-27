Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

89 подписчиков

Дражен Анзулович: «Наша наилучшая игра в этом сезоне была в Астане»

Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович накануне домашнего матча против «Астаны» в рамках Лиги ВТБ заявил, что красноярской команде нужно показать такую же хорошую игру, как в матче в Казахстане 5 ноября (88:57).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх