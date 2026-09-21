Frontiers: два вещества из куркумы оказались способны снизить "возраст мозга"

Бисакурон и турмеронолы в составе экстракта куркумы (Curcuma longa) могут улучшать показатели памяти и внимания у людей с легкими когнитивными нарушениями при болезни Альцгеймера, а также менять расчетный «возраст мозга».
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