Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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15 любопытных фото, которые показывают ответы на вопросы «Что будет, если?»

15 любопытных фото, которые показывают ответы на вопросы «Что будет, если?»

Вы когда-нибудь задумывались, что случится, если варёные яйца оставить на ночь в морозильнике или сделать попкорн из кофейного зерна? А может, видели клубнику, у которой прямо внутри проросли семена, или длиннющий корень одуванчика? Люди узнали ответы на эти и другие вопросы.

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Михаил Васильев
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