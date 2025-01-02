15 любопытных фото, которые показывают ответы на вопросы «Что будет, если?»

Вы когда-нибудь задумывались, что случится, если варёные яйца оставить на ночь в морозильнике или сделать попкорн из кофейного зерна? А может, видели клубнику, у которой прямо внутри проросли семена, или длиннющий корень одуванчика? Люди узнали ответы на эти и другие вопросы.
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