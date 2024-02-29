Романтика весны 2024: что ждет знаки зодиака согласно любовному гороскопу Алёна Юрьева С приходом весны мы ощущаем запах обновления и возможностей, а для многих из нас это время, когда сердце начинает биться сильнее в ожидании любви и романтики.