На севере Астраханской области сел на мель сухогруз

Розлива нефти в Волгу и пострадавших среди экипажа нет. Сегодня утром в Главное управление МЧС России по Астраханской области от диспетчера движения Астраханского района гидротехнических сооружений и судоходства поступило сообщение о посадке на мель сухогруза «Вячеслав Аршинов» (порт приписки – Санкт-Петербург) на Волге в Черноярском районе (недалеко от с.
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