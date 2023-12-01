На севере Астраханской области сел на мель сухогруз

Розлива нефти в Волгу и пострадавших среди экипажа нет. Сегодня утром в Главное управление МЧС России по Астраханской области от диспетчера движения Астраханского района гидротехнических сооружений и судоходства поступило сообщение о посадке на мель сухогруза «Вячеслав Аршинов» (порт приписки – Санкт-Петербург) на Волге в Черноярском районе (недалеко от с.