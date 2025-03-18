Моя семья. Счас...
ГлавнаяБлогПравила сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

Война за наследство

Война за наследство

Когда умирает известный человек, некоторые родственники теряются: что же делать с вещами, которые принадлежали ему? Открыть в квартире музей или со скандалами поделить между другими родственниками.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Элеонора Коган
Да, грустно, когда уходят Великие люди, но ещё грустнее. когда делят нажитое ими.
Ответить
5 час.
Элеонора Коган
Испортил москвичей квартирный вопрос, правильно выразился тогда М.Булгаков, как будто наперёд всё знал и предвидел.
Ответить
5 час.
наверх