Когда умирает известный человек, некоторые родственники теряются: что же делать с вещами, которые принадлежали ему? Открыть в квартире музей или со скандалами поделить между другими родственниками.
Война за наследство
Комментарии
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Элеонора Коган
Да, грустно, когда уходят Великие люди, но ещё грустнее. когда делят нажитое ими.
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5 час.
Элеонора Коган
Испортил москвичей квартирный вопрос, правильно выразился тогда М.Булгаков, как будто наперёд всё знал и предвидел.
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5 час.
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