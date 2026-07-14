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Пункт-А

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Депутат Госдумы Леонид Огуль посетил Красноярский район Астраханской области: оценил работу лагеря «Юность» и отряда «Голубой патруль»

Депутат Госдумы Леонид Огуль посетил Красноярский район Астраханской области: оценил работу лагеря «Юность» и отряда «Голубой патруль»

В рамках рабочей поездки в Красноярский район депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета по охране здоровья Леонид Огуль познакомился с двумя яркими примерами того, как в районе системно подходят к воспитанию подрастающего поколения.

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