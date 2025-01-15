Adobe добавила в Photoshop функцию совместного редактирования в режиме реального в...

Adobe добавила в Photoshop функцию совместного редактирования в режиме реального времениAdobe объявила о запуске бета-версии функции Live Co-Editing в графическом редакторе Photoshop, которая позволит нескольким пользователям одновременно работать над одним и тем же изображением в режиме реального времени, подобно тому, как это реализовано в Google Docs, но только для текстовых документов.