Adobe добавила в Photoshop функцию совместного редактирования в режиме реального в...

Adobe добавила в Photoshop функцию совместного редактирования в режиме реального времениAdobe объявила о запуске бета-версии функции Live Co-Editing в графическом редакторе Photoshop, которая позволит нескольким пользователям одновременно работать над одним и тем же изображением в режиме реального времени, подобно тому, как это реализовано в Google Docs, но только для текстовых документов.
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