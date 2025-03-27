Европа готовится к большой войне

Нормализации отношений с Россией не произойдёт даже после окончания конфликта на Украине. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на совместной пресс-конференции с польским премьером Дональдом Туском в Варшаве.
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